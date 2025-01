Prinzessin Leonor startet lange und harte Seereise

Cádiz (dpa) - Die spanische Kronprinzessin Leonor (19) geht auf eine lange Weltreise. Im Rahmen ihrer militärischen Ausbildung stach die ältere der beiden Töchter von König Felipe VI. und Königin Letizia im Hafen von Cádiz im Südwesten des Landes in See. Mit dem Schulschiff «Juan Sebastián El Cano» wird sie in den kommenden fünf Monaten zwei Ozeane befahren.