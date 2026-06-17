Unglück in den USA

Privatjet stürzt in Texas auf Highway – ein Toter

Drama in Texas: Ein Kleinflugzeug stürzt auf eine Schnellstraße. Ersthelfern schlägt giftiger Rauch aus dem Wrack entgegen. Aber es gibt Überlebende.

Private Aufnahmen dokumentieren das Drama: Ersthelfer eilen den Insassen der brennenden Absturzmaschine zu Hilfe. Foto: Zayra Garza/Zayra Garza/AP/dpa
Private Aufnahmen dokumentieren das Drama: Ersthelfer eilen den Insassen der brennenden Absturzmaschine zu Hilfe.

Laredo (dpa) - Bei der Bruchlandung eines Kleinflugzeugs auf einer Autobahn nahe Laredo im US-Bundesstaat Texas ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen befanden sich sechs Menschen in der privaten Maschine. Ein Großaufgebot von Rettungskräften war am Dienstagabend (Ortszeit) im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher in einem Video der Behörden. In welchem Zustand sich die anderen Insassen befinden, war zunächst unklar.

In sozialen Medien geteilte Aufnahmen einer Augenzeugin zeigen, wie neben ersten Polizeikräften weitere Menschen zur Unglücksmaschine eilten und halfen, Insassen aus dem brennenden Jet zu befreien. Nach Angaben des Polizeisprechers meldete der Tower des örtlichen Flughafens kurz vor 22.00 Uhr einen Privatjet mit technischen Schwierigkeiten. Kurz darauf sei das Flugzeug auch schon abgestürzt.

Bei dem Flugzeug soll es sich um einen für Geschäftsflüge genutzten Jet des Herstellers Cessna handeln, berichtete der US-Sender Fox News unter Berufung auf Daten der Tracking-Webseite FlightAware. Demzufolge war die Maschine um 18.19 Uhr vom mexikanischen Flughafen Los Cabos gestartet. 

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Ersthelfer mit Rauchvergiftung im Krankenhaus

Den Polizeiangaben nach wurde ein Auto auf der Fahrbahn von der Maschine getroffen. Dessen Insassen seien im Krankenhaus und ihr Zustand stabil, hieß es. Auch einige der Ersthelfer würden aktuell im Krankenhaus behandelt, weil sie bei ihren Rettungsbemühungen giftigen Rauch eingeatmet hätten, sagte der Sprecher. 

Auf dem auf Facebook veröffentlichten Polizeivideo war zu sehen, wie die Feuerwehr im Hintergrund weiter das auseinandergebrochene Wrack löschte, dessen Vorderteil bäuchlings über die Betonbegrenzung auf die Fahrbahn ragte. Laredos Polizei bat die Öffentlichkeit darum, für die Untersuchungen des Unglücks etwaige Aufnahmen mit den Behörden zu teilen. Der betroffene Highway-Abschnitt Loop 20 wurde beidseitig gesperrt. Zur Brandbekämpfung kamen auch spezielle Löschmittel zum Einsatz.

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