Influencer schießt Rakete in Wohnung - Bewährungsstrafe

Berlin (dpa) - Die Erleichterung ist dem Influencer deutlich anzumerken: Nach mehr als drei Monaten im Gefängnis ist der 23-Jährige ein freier Mann. Sein verhängnisvoller Silvesterbesuch in Berlin ist mit dem Urteil des Landgerichts beendet. Die Richter verurteilen ihn für seinen Raketenschuss in eine Wohnung wegen Sachbeschädigung zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten und heben den Haftbefehl auf. Damit kann Atallah Younes Deutschland verlassen - was er auch ankündigt, zu tun.