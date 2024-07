Prozess um Tod eines Sechsjährigen in Österreich startet

Innsbruck (dpa) - Unter großem Medieninteresse hat in Österreich der Mord-Prozess um den Tod eines sechsjährigen Kindes begonnen. Vor dem Landgericht Innsbruck ist der 39-jährige Vater des Jungen angeklagt. Er soll sein geistig beeinträchtigtes Kind im August 2022 laut Staatsanwaltschaft in St. Johann in Tirol in einen Hochwasser führenden Fluss gestoßen haben. Das Kind war in der Kitzbüheler Ache ertrunken. Der Angeklagte bestreitet die Tat und behauptet, er selbst sei Opfer einer Straftat geworden.