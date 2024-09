Rätsel um Leichen in Maisfeld: Identität eines Toten geklärt

Gronau (dpa) - Im Fall der beiden Toten, die in einem Maisfeld in Gronau gefunden wurden, haben Ermittler die Identität eines Mannes klären können. Es handle sich um einen 25 Jahre alten Polen aus der Nähe von Danzig, wie die Staatsanwaltschaft Münster, die Polizei Borken und die Polizei Münster gemeinsam mitteilten. Unklar sei allerdings, wann der Mann aus Polen ausgereist sei. Ebenso wenig sei bekannt, wohin er reisen wollte und ob er in Begleitung anderer unterwegs war. Nach ersten Ermittlungsergebnissen habe er sich möglicherweise auch in den Niederlanden aufgehalten, hieß es.