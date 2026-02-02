Rapper Samra setzt nach Einbruch Belohnung aus für Hinweise

Berlin (dpa) - Rapper Samra hat nach einem Einbruch in seine Wohnung in Berlin eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise. «Wer mir echte Beweise zu den Tätern liefern kann und weiß wer dahintersteckt, ich lege 30.000 € auf den Tisch», schrieb der Musiker in einem Post auf seinem Instagram-Kanal, dem 1,5 Millionen Menschen folgen. Zudem postete der 31-Jährige ein Video, in dem offene Schränke sowie auf dem Boden liegende Kleidung und Kartons zu sehen sind.

Die Polizei bestätigte einen Einsatz am vergangenen Freitag zu einem Einbruch in eine Wohnung in Lichterfelde. Polizisten seien gegen 19.00 Uhr zu der Adresse alarmiert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatten die «B.Z.» und weitere Medien berichtet. Die Polizei nannte keine Details zu dem Einsatz und machte keine Angaben dazu, ob was gestohlen wurde.