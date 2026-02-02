Leute

Rapper Samra setzt nach Einbruch Belohnung aus für Hinweise

Kleider liegen auf dem Boden, Schränke sind durchwühlt, Schubladen stehen offen. Es ist ein Bild der Verwüstung, das der Musiker mit emotionalen Worten veröffentlicht.

Der Rapper hat nach einem Einbruch in seiner Berliner Wohnung eine Belohnung ausgesetzt. (Archivbild) Foto: Nancy Heusel/Geisler-Fotopress/Geisler-Fotopress/dpa
Der Rapper hat nach einem Einbruch in seiner Berliner Wohnung eine Belohnung ausgesetzt. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Rapper Samra hat nach einem Einbruch in seine Wohnung in Berlin eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise. «Wer mir echte Beweise zu den Tätern liefern kann und weiß wer dahintersteckt, ich lege 30.000 € auf den Tisch», schrieb der Musiker in einem Post auf seinem Instagram-Kanal, dem 1,5 Millionen Menschen folgen. Zudem postete der 31-Jährige ein Video, in dem offene Schränke sowie auf dem Boden liegende Kleidung und Kartons zu sehen sind.

Die Polizei bestätigte einen Einsatz am vergangenen Freitag zu einem Einbruch in eine Wohnung in Lichterfelde. Polizisten seien gegen 19.00 Uhr zu der Adresse alarmiert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatten die «B.Z.» und weitere Medien berichtet. Die Polizei nannte keine Details zu dem Einsatz und machte keine Angaben dazu, ob was gestohlen wurde.

Die «Mittelbyerische Zeitung» berichtete, dass der Berliner Rapper wegen des Einbruchs sein Konzert in Regensburg kurzfristig abgesagt habe. Samra, mit bürgerlichen Namen Hussein Akkouche, zeigte sich in seinem Instagram-Post angefasst: «Egal wie sicher man sich fühlt, heute wurde uns gezeigt, du bist es nicht.» Seine hohe Belohnung für Hinweise auf den oder die Täter begründete er: «Nicht wegen den Sachen sondern weil jemand dachte, er darf in mein Zuhause und in die Privatsphäre meiner Familie, meiner Frau und meinem Kind, eindringen.»

