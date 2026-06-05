Großeinsatz in Leverkusen

Razzien nach Angriff auf Polizei bei Feier von Großfamilie

Nach einem Angriff auf Polizisten bei einer Familienfeier in Leverkusen durchsucht die Polizei mehrere Objekte. Drei mutmaßliche Rädelsführer stehen im Fokus der Ermittlungen.

Die Polizei ist seit dem frühen Morgen in Leverkusen im Einsatz. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Die Polizei ist seit dem frühen Morgen in Leverkusen im Einsatz.

Leverkusen (dpa) - Zwei Monate nach der eskalierten Feier einer Großfamilie in Leverkusen geht die Polizei mit Razzien gegen die mutmaßlichen Rädelsführer vor. Seit dem frühen Morgen werden nach dpa-Informationen mehrere Objekte durchsucht. Bei der Auseinandersetzung am Ostersonntag waren drei Polizisten zum Teil schwer verletzt worden.

Am Abend des 5. April hatten in den Räumen einer ehemaligen Shisha-Bar in Leverkusen rund 50 Gäste gefeiert, die überwiegend einer Großfamilie angehören sollen. Die Polizei rückte wegen Lärmbeschwerden an und wurde von zahlreichen Gästen attackiert. Eine 29 Jahre alte Polizistin verlor nach früheren Angaben durch einen Flaschenwurf mehrere Zähne, ein Kollege erlitt einen Armbruch. Eine weitere Polizistin wurde leichter verletzt.

Eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe nahm zunächst 22 Beschuldigte ins Visier. Nach dpa-Informationen konnten inzwischen unter anderem durch Zeugenaussagen und Bodycam-Aufnahmen drei Personen als mutmaßliche Rädelsführer identifiziert werden.

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