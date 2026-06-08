Wetteraussichten

Regen, Schauer, kühlere Temperaturen – Sommer legt Pause ein

Wolken und Regen bestimmen in den nächsten Tagen das Wetter. Von der sogenannten Schafskälte will ein DWD-Meteorologe aber bisher nicht sprechen, eher von einer «Schafskühle».

Es wird in Deutschland eher kühl in den nächsten Tagen. (Symbolfoto) Foto: Britta Pedersen/dpa
Es wird in Deutschland eher kühl in den nächsten Tagen. (Symbolfoto)

Offenbach/Main (dpa) - Nach einem verbreitet sommerlichen Wochenstart sind die weiteren Aussichten für die Woche eher trüb. Das sei aber nicht ungewöhnlich für diesen Zeitraum, sagt Meteorologe Oliver Reuter. Der Montag werde wohl nach jetzigem Stand erstmal der einzige Sommertag dieser Woche bleiben, so Reuter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. 

Für Dienstag erwartet der DWD Regen von Bayern bis Sachsen. Dazu gebe es von Nordrhein-Westfalen bis nach Mecklenburg-Vorpommern einige Schauer und auch Gewitter mit teils starken Böen. Vom Südwesten bis in die Mitte hingegen bleibt es laut Reuter tagsüber überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen nur noch 15 bis 21 Grad.

Meteorologe: Mittwoch kann richtig ungemütlich werden

«Richtig usselig könnte es dann am Mittwoch werden, wenn wir vom Juni zurück in den April katapultiert werden», sagt Meteorologe Reuter. Vor allem in der Westhälfte gebe es zahlreiche Schauer und Gewitter, die sich mit etwas sonnigeren Phasen abwechseln. Im Süden regne es dagegen eher längere Zeit. Die Höchstwerte liegen bei kühlen 15 bis 19, örtlich vielleicht 20 Grad.

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«Am Donnerstag könnte schwacher Zwischenhocheinfluss zumindest vom Westen bis zur Mitte zu einer temporären Wetterberuhigung führen», erklärt der Meteorologe. «Vor allem im Osten und Südosten gibt es aber weitere Schauer, vielleicht auch noch kurze Gewitter bei einem nur unwesentlich veränderten Temperaturniveau.»

Eher «Schafskühle» als «Schafskälte»

Ist das denn jetzt die sogenannte Schafskälte - also der Kälterückfall, der in Mitteleuropa oftmals im Juni vorkommt? Der Zeitraum würde passen, aber für eine echte «Schafskälte» sei es nicht wirklich kalt genug, sagt Reuter. Mitunter könnten die Temperaturen jetzt besonders frisch wirken, da es in der letzten Zeit so sommerlich und auch heiß gewesen sei. «Vielleicht sollte man eher von einer "Schafskühle" sprechen, statt von einer "Schafskälte".»

Der Begriff «Schafskälte» wird damit erklärt, dass die Schafe zu dieser Zeit meist nach dem Winter frisch geschoren sind und dann frierend auf den Wiesen stehen.

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