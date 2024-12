Regen und Schnee in der neuen Woche in Deutschland

Offenbach/Main (dpa) - Schnee vor allem in höheren Lagen: In der kommenden Woche wird das Wetter in Deutschland winterlicher. Verantwortlich dafür ist ein Tief, das gepaart mit einer Winddrehung auf Nordost mäßig kalte und relativ feuchte Luft bringt, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. In niedrigeren Lagen soll es regnen.