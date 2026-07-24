Rückrufe

Rückruf tiefgefrorener Beerenmischung von Lidl ausgeweitet

Wer das Bio-Produkt gekauft hat, sollte genauer hinschauen. Bei zahlreichen Chargen droht Durchfallgefahr.

Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost ruft mehrere Chargen einer Beerenmischung zurück. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost ruft mehrere Chargen einer Beerenmischung zurück. (Symbolbild)

Jessen (dpa) - Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost weitet den Rückruf seiner «Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren» der Marke Freshona wegen einer möglichen Verunreinigung mit Noroviren aus. Das Produkt wurde deutschlandweit bei Lidl verkauft, wie die Supermarktkette mitteilte.

Betroffen sind demnach zahlreiche Chargen:

  • Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2028: L180426H3, L180426L3
  • Mindesthaltbarkeitsdatum 18.04.2028: L190426L3, L190426N3
  • Mindesthaltbarkeitsdatum 22.02.2028: L220226P3, L220226G3, L220226Z3, L220226D3, L230226D3
  • Mindesthaltbarkeitsdatum 23.02.2028: L230226D3
  • Mindesthaltbarkeitsdatum 02.03.2028: L030326Z3, L030326H3, L030326W3
  • Mindesthaltbarkeitsdatum 14.04.2028: L150426P3

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Kunden sollen das Produkt wegen der möglichen Gesundheitsgefahr nicht konsumieren. Alle Lidl-Filialen nehmen die betroffenen Chargen zurück und erstatten den Kaufpreis auch ohne Kassenbon.

Noroviren verursachen akut beginnende Brechdurchfälle, die zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können die Erkrankungen auch schwer verlaufen. 

Der Hersteller hatte vor einer Woche über die mögliche Kontamination der Chargen L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3 informiert. Damals galt die Warnung für 13 Bundesländer, nun deutschlandweit.

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