Zugausfälle

Sabotage legt Bahnverkehr in Teilen der Niederlande lahm

Tausende von Bahnreisenden erleben eine böse Morgenüberraschung. Denn etliche Züge in den Niederlanden fallen aus. Die Ursache ist schnell gefunden: Unbekannte haben Rohre über Gleise gelegt.

Sabotage im Bahnverkehr der Niederlande führte zu erheblichen Störungen. Foto: Vincent Jannink/ANP/dpa
Sabotage im Bahnverkehr der Niederlande führte zu erheblichen Störungen.

Amsterdam (dpa) - Der Zugverkehr in weiten Teilen der zentralen und nördlichen Niederlande ist am Morgen durch Sabotage an den Gleisanlagen zum Erliegen gebracht worden. Nach Angaben des Netzbetreibers ProRail legten bislang unbekannte Täter auf verschiedenen Streckenabschnitten Rohre über die Gleise. 

Es sei klar, dass die Rohre «dort vorsätzlich abgelegt» wurden, sagte eine Sprecherin von ProRail der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Dadurch habe das Computersystem der Bahn Signale bekommen, wonach die Gleise an den betroffenen Stellen belegt und nicht befahrbar seien. 

Zu möglichen Motiven für die Sabotageakte gab es zunächst keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen liefen, hieß es bei den Behörden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der Zugverkehr brach am Morgen rund um Zwolle zeitweise komplett zusammen. Auch zwischen Utrecht und Gouda sowie zwischen Apeldoorn und Deventer verkehrten zunächst keine Züge. Die Probleme seien aber beherrschbar; an den betroffenen Bahnhöfen sei es «etwas voller als sonst», sagte die ProRail-Sprecherin. Die Freigabe der Strecken habe zunächst oberste Priorität.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zugausfälle und Ersatzbusse zwischen Stuttgart und Tübingen
Das müssen Fahrgäste wissen

Zugausfälle und Ersatzbusse zwischen Stuttgart und Tübingen

Wegen Bauarbeiten müssen Pendler rund um Tübingen und Reutlingen mit Zugausfällen und geänderten Fahrplänen rechnen. Ersatzbusse sollen helfen – was Reisende jetzt beachten sollten.

10.07.2026

Bahnverkehr in Italien erneut gestört: Sabotage vermutet
Olympische Winterspiele

Bahnverkehr in Italien erneut gestört: Sabotage vermutet

Eine Woche nach Beginn der Winterspiele werden wieder Schäden auf dem Schienennetz entdeckt. Noch ist unklar, ob es einen Zusammenhang gibt. Die Behörden ermitteln.

14.02.2026

Sind weniger Züge eine Lösung für das Pünktlichkeitsproblem?
Bahnverkehr

Sind weniger Züge eine Lösung für das Pünktlichkeitsproblem?

Die Züge im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind seit Jahren chronisch verspätet. Lässt sich das Problem lösen, indem der Schienenverkehr reduziert wird? Mehrere Verbände warnen vor solchen Ideen.

30.09.2025

Streik bremst Bahnverkehr von Deutschland in Niederlande aus
Tarifkonflikt mit Folgen

Streik bremst Bahnverkehr von Deutschland in Niederlande aus

Erneut wird an diesem Dienstag der Bahnverkehr in den Niederlanden bestreikt. Auch die meisten Züge von Deutschland nach Amsterdam fallen aus. Nur die Regionalbahnen in die Grenzstädte fahren weiter.

09.06.2025

Verkehr

Zwei große Streckensperrungen bei der Bahn zu Jahresbeginn

Umleitungen, Zugausfälle, Ersatzbusse: Baustellen schränken den Bahnverkehr 2024 vielerorts ein. Schon zu Jahresanfang geht es damit los.

01.01.2024