Sammler verschenkt 450 Blasinstrumente

Bergisch Gladbach (dpa) - Mit Posaunen und Trompeten: Ein privater Sammler hat in der Nähe von Köln über Jahrzehnte hinweg eine immense Anzahl von Blasinstrumenten zusammengetragen - und verschenkt nun 450 davon. Das teilte das Bachhaus Eisenach in Thüringen mit, das die Raritäten übernehmen will.