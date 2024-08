Sanierung des Arlbergtunnels im Zeitplan

Innsbruck (dpa) - Die Sanierung des Arlberg-Straßentunnels in Österreich soll laut Autobahnbetreiber Asfinag wie geplant im November abgeschlossen sein. «Aus aktueller Sicht hält der Zeit- und Kostenplan», sagte Geschäftsführer Andreas Fromm. In das «Sicherheits- und Serviceupgrade» des 14 Kilometer langen Tunnels zwischen den Bundesländern Tirol und Vorarlberg fließen rund 100 Millionen Euro. In den kommenden Jahren soll es keine weiteren langen Sperren geben.