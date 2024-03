Schauer und Wind am ersten Frühlingswochenende

Die Höchstwerte steigen der Vorhersage zufolge am Samstag noch einmal auf 14 bis 16 Grad, am Sonntag werden es dann verbreitet nur noch 6 bis 11 Grad sein. Im Bergland sinken die Temperaturen noch weiter ab. «Alles in allem also ein Wochenende, um es sich daheim gemütlich zu machen», empfiehlt die Meteorologin.