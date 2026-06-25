Kriminalität

Schlag gegen Betrügerbande in Spanien - 3.500 deutsche Opfer

Falsche Internetshops und ein armer Strohmann auf Mallorca. Eine Betrügerbande aus Spanien soll Onlinekäufer auch in Deutschland um Millionen gebracht haben. Wie die Polizei ihr auf die Spur kam.

Die Ermittlungen begannen vor rund zwei Jahren. (Archivbild) Foto: Clara Margais/dpa
Die Ermittlungen begannen vor rund zwei Jahren. (Archivbild)

Palma (dpa) - Die spanische Polizei hat eine Betrügerbande zerschlagen, die im Onlinehandel ihre Opfer unter anderem in Deutschland um Millionenbeträge gebracht haben soll. Insgesamt neun Verdächtige seien auf Mallorca sowie in der Provinz Barcelona festgenommen worden, teilte die Nationalpolizei mit. Demnach zählen mindestens 3.500 deutsche Onlinekäufer zu den Opfern. Der Gesamtschaden belaufe sich auf mehr als neun Millionen Euro, hieß es.

Die Ermittlungen der Geldwäscheeinheit hatten vor zwei Jahren begonnen, nachdem deutsche Staatsanwaltschaften den Behörden in Spanien Hinweise auf Betrugsfälle beim Onlinehandel übermittelt hatten. Die Täter sollen über gefälschte Internetshops Waren von Smartphones bis hin zu Baumaschinen angeboten haben, die nach Zahlungseingang nie geliefert wurden. Zudem gaben sie sich als Bank-Sicherheitsabteilungen aus, um Zugang zum Online-Banking von Unternehmern zu erhalten. In einem Fall erbeuteten sie so laut der Polizeimitteilung 100.000 Euro von einem belgischen Staatsbürger.

Die Organisation schleuste die Erlöse über ein Firmengeflecht in Spanien in den legalen Finanzkreislauf. Eine angebliche Bootsvermietung auf Mallorca diente demnach als Scheinfirma, um Geldflüsse als Zahlungen deutscher Urlauber zu tarnen. Die Ermittler stellten jedoch fest, dass das Unternehmen auf der Mittelmeerinsel weder Boote noch Mitarbeiter oder Geschäftsräume besaß.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Armer Mann als Strohmann-Geschäftsführer eingesetzt

Die kriminelle Organisation operierte nach Erkenntnissen der Polizei vorwiegend von Barcelona aus und betrieb ein Netzwerk aus 16 Unternehmen und 54 mutmaßlich Beteiligten. Als Geschäftsführer einer der Firmen sei ein Mann eingesetzt worden, der auf Mallorca in extremer Armut gelebt habe.

Der wichtigste Zugriff erfolgte in einer Luxusvilla in Sitges bei Barcelona, in der sich mehrere führende Bandenmitglieder getroffen hatten. Bei Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Euro Bargeld, Kryptowährungen im Wert von 200.000 Euro, Goldbarren, Luxusuhren, Schmuck sowie mehrere Luxus-Fahrzeuge und Jetskis.

Bereits zuvor waren mehr als 100 Bankkonten mit Guthaben von über 500.000 Euro eingefroren worden. Der Gesamtwert der sichergestellten Vermögenswerte wird auf annähernd zwei Millionen Euro geschätzt. Da sich die mutmaßlichen Betrugsopfer überwiegend im Ausland befanden, arbeiteten die spanischen Ermittler unter anderem mit Europol zusammen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Betrug und Diebstahl – Deutscher Mallorca-Tourist in Haft
Urlaub endet hinter Gittern

Betrug und Diebstahl – Deutscher Mallorca-Tourist in Haft

Abtauchen statt zahlen: Wie ein deutscher Tourist auf Mallorca erst das Hotel prellte, dann ein Auto behielt – und schließlich in Barcelona festgenommen wurde.

12.03.2026

Deutscher entschädigt Opfer und entkommt Haft auf Mallorca
Polizisten am Pranger

Deutscher entschädigt Opfer und entkommt Haft auf Mallorca

Deutsche schlagen auf Mallorca nicht selten über die Stränge. Auch Polizisten aus Essen geraten in die Schlagzeilen. Einer von ihnen muss tief in die Tasche greifen, um nicht hinter Gitter zu landen.

06.12.2025

Deutscher auf Mallorca wegen Geldwäsche festgenommen
Kriminalität

Deutscher auf Mallorca wegen Geldwäsche festgenommen

Der Polizei auf Mallorca gelang ein Coup gegen den Drogenhandel auf der Urlaubs-Insel. Dabei ging ihr auch ein Deutscher ins Netz.

20.12.2024

70-jähriger Deutscher beim Wandern auf Mallorca gestorben
Unglück

70-jähriger Deutscher beim Wandern auf Mallorca gestorben

Auf Mallorca ist ein Deutscher beim Wandern vermutlich an einem Hitzschlag gestorben. Der Mann war mit seiner Frau im Nordosten der Insel unterwegs, als es zu dem Unglück kam.

13.08.2024

Deutscher auf Mallorca festgenommen
Mutmaßlicher Betrüger

Deutscher auf Mallorca festgenommen

Der Mann soll Anleger in großem Stil betrogen haben. Er lebte abseits der Touristenhochburgen auf Mallorca. Geholfen hat ihm das nicht.

18.07.2024