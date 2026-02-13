Karnevalsauftakt

Schlüsselübergabe an «König Momo»: Karneval in Rio beginnt

Glitzer, Samba und Millionen Menschen: Rios Straßen werden wieder zur Partymeile. Der Karneval hat nicht nur kulturelle, sondern auch enorme wirtschaftliche Auswirkungen.

Der weltberühmte Karneval in Brasiliens Millionenmetropole Rio de Janeiro ist offiziell eröffnet. Foto: Silvia Izquierdo/AP/dpa
Der weltberühmte Karneval in Brasiliens Millionenmetropole Rio de Janeiro ist offiziell eröffnet.

Rio de Janeiro (dpa) - Der weltberühmte Karneval in Brasiliens Millionenmetropole Rio de Janeiro ist offiziell eröffnet. Bürgermeister Eduardo Paes übergab im Stadtpalast den Stadtschlüssel an «König Momo», die Symbolfigur des Karnevals, und läutete damit das bunte Treiben am Zuckerhut ein. «Rio de Janeiro ist ein Lebensgefühl, eine Stimmung und nichts repräsentiert den Geist dieser Stadt besser als der Karneval von Rio. Habt Spaß, aber seid verantwortungsbewusst», sagte Paes.

Beim Straßenkarneval werden in den kommenden Tagen Dutzende Karnevalsgruppen durch die Straßen der Stadtteile ziehen. 458 Umzüge genehmigte die Stadtverwaltung in dieser Saison. Die besten Sambagruppen zeigen ihr Können im Sambodrom - der vom berühmten brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer erbauten Tribünenstraße. Zehntausende Zuschauer auf der Tribüne sowie Millionen vor dem Fernseher in Brasilien und auf der ganzen Welt verfolgen für gewöhnlich die Umzüge.

Beim Straßenkarneval ziehen dutzende Karnevalsgruppen durch die Straßen der Stadtteile. (Archivbild) Foto: Bruna Prado/AP/dpa
Beim Straßenkarneval ziehen dutzende Karnevalsgruppen durch die Straßen der Stadtteile. (Archivbild)

Fast eine Milliarde Euro Umsatz

Rios Stadtverwaltung schätzt, dass der Karneval einen wirtschaftlichen Umsatz von 5,9 Milliarden Reais (etwa 950 Millionen Euro) generiert - mit Dienstleistungen, die direkt oder indirekt mit den Feierlichkeiten verbunden sind. Insgesamt werden acht Millionen Menschen in der Stadt erwartet.

