Kriminalität

Schüler nach Auseinandersetzung an Schule außer Lebensgefahr

Nach der Messerattacke an einer Hamburger Schule wurden zwei Jugendliche festgenommen. Die Mordkommission ermittelt.

Ein 13-Jähriger war vor einer Schule lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Ein 13-Jähriger war vor einer Schule lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild)

Hamburg (dpa) - Nach der Auseinandersetzung an einer Hamburger Schule schwebt der 13-Jährige, der bei dem Angriff verletzt wurde, laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr. Der Schüler war am Montagmittag von mindestens einem Jugendlichen mit mehreren Messerstichen angegriffen worden, wie die Polizei mitteilte.

Bei einer Fahndung hatte die Polizei zwei 15-jährige Jugendliche festgenommen. Einer sei syrischer Nationalität, die Staatsbürgerschaft des anderen sei ungeklärt. An der Fahndung waren den Angaben zufolge rund zwei Dutzend Funkstreifenwagen, ein Polizeihubschrauber, ein Diensthund sowie eine Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen beteiligt. Die Mordkommission ermittelt. Zuvor hatten Medien berichtet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mordkommission ermittelt nach Messerattacke
Tatort Schule

Mordkommission ermittelt nach Messerattacke

An einem Berufskolleg in Essen wird eine Lehrerin mit einem Messer verletzt. Der Angreifer soll ein 17 Jahre alter Schüler sein. Rettungskräfte brachten Opfer und mutmaßlichen Täter ins Krankenhaus.

06.09.2025

Mann nach Messerattacke in Lebensgefahr
In der Nähe einer Schule

Mann nach Messerattacke in Lebensgefahr

Besorgte Anwohner melden in Heuchelheim einen blutenden Mann. Der 25-Jährige hat lebensgefährliche Stichwunden. Er soll mit einem Messer attackiert worden sein.

31.01.2025

Kriminalität

Nach Messerattacke in Schule - Polizei wertet Handy aus

Eine 16-Jährige soll eine Mitschülerin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Was sind die Hintergründe der Tat?

22.12.2023

Kriminalität

Jugendliche verletzt Mitschülerin mit Messer schwer

Messerattacke in einer Schule in Cuxhaven: Eine Jugendliche sticht auf eine Mitschülerin ein und verletzt sie schwer. Zuvor sollen beide in Streit geraten sein. Weitere Hintergründe sind unklar.

21.12.2023

Kriminalität

Schüler trauern um Lehrerin nach Messerattacke in Brasilien

An einer Schule in São Paulo stirbt eine Lehrerin nach einer Messerattacke. Ein 13-jähriger Schüler wird als Verdächtiger festgenommen. Die Trauer ist groß.

28.03.2023