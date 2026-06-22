Blutiger Angriff auf Schule

Schüsse an High School auf den Philippinen - drei Tote

Panik an einer High School auf den Philippinen: Jugendliche verbarrikadieren Türen, während Mitschüler Schüsse abgeben. Es gibt Tote und Verletzte - aber noch kein Motiv.

Mindestens drei Menschen sind bei dem Angriff auf eine Schule ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Carola Frentzen/dpa
Mindestens drei Menschen sind bei dem Angriff auf eine Schule ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Manila (dpa) - Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule auf den Philippinen sind drei Schüler getötet und mindestens fünf weitere verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Morgen (Ortszeit) an der San Jose National High School in Tacloban City im Osten des Inselstaates, rund 575 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila.

Zwei Verdächtige, 14 und 15 Jahre alt, wurden einem Polizeisprecher zufolge festgenommen. Sie waren demnach beide Schüler der High School. Woher sie die Schusswaffen hatten, wird noch untersucht. «Die Schule verfügt über mehrere Ein- und Ausgänge, aber zum Zeitpunkt des Vorfalls war nur ein Sicherheitsbeamter im Einsatz», sagte der Sprecher.

In einem in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video sind Schreie und weinende Schüler zu hören, während Schüsse fallen. Die Jugendlichen scheinen sich unter Tischen zu verstecken. Zwei männliche Schüler verbarrikadieren offenbar eine Tür, bevor erneut Schüsse fallen.

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Ermittlungen zu den Hintergründen

Die Identität der Opfer sei derweil noch nicht bestätigt, teilte die Polizei weiter mit. Mehrere Verletzte seien umgehend in Krankenhäuser gebracht und dort behandelt worden, hieß es. Alle Schulen in der näheren Umgebung wurden zunächst geschlossen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauerten an. Die Polizei erklärte, man arbeite daran, alle Beteiligten zu identifizieren und das Motiv zu klären. «Auch werden geeignete polizeiliche Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen nach dem vollen Umfang des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen werden», hieß es. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Ruhe zu bewahren.

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