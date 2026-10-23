Schüsse aus Auto in Frankreich - ein Toter, Verletzte
Schock in einer Gemeinde im Großraum Paris: Am Vormittag feuert ein Mann aus einem Auto heraus. Es gibt ein Todesopfer.
Trappes/La Verrière (dpa) - Ein Mann in einem Auto hat in Gemeinden in der Region Paris auf offener Straße mehrere Schüsse abgefeuert. Es gebe mindestens einen Toten und vier Verletzte, teilte die französische Nationalpolizei mit. Eine Person sei schwer verletzt. Der Mann aus dem Wagen sei festgenommen worden.
Die Schüsse seien am Vormittag gegen 10.30 Uhr gefallen, teilte die Polizei weiter mit. Der Vorfall ereignete sich im Département Yvelines, das im westlichen Teil der Pariser Großraumregion liegt.
Zunächst fielen Schüsse in der Gemeinde Trappes, dann fuhr der Mann den Angaben nach weiter in die angrenzende kleine Gemeinde La Verrière. Weitere Informationen gab die Polizei noch nicht bekannt. Zum Hintergrund gab es zunächst keine Angaben.
Der französische Premierminister Sébastien Lecornu schrieb auf der Plattform X, dass die Terror-Staatsanwaltschaft in Paris angekündigt habe, die Lage zu beobachten. Sicherheits- und Justizbehörden seien in vollem Einsatz. Es handele sich um «sehr ernste Vorfälle».