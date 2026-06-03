Kriminalität

Schütze in Dortmund stellt sich der Polizei - Kinder wohlauf

Ein Mann schießt auf einen Polizisten und flüchtet danach in seine Wohnung. Spezialkräfte sind im Einsatz, die Polizei spricht von einer Bedrohungslage. Erst nach Stunden gibt sie Entwarnung.

Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte an. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte an.

Dortmund (dpa) - Ein Schütze, der in Dortmund einen Polizisten angeschossen und sich dann stundenlang mit seinen Kindern in einer Wohnung verschanzt hat, hat sich gestellt. Der Mann habe sich am frühen Morgen ergeben, den Kindern gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Der 51-Jährige hatte am Dienstagabend im Stadtteil Höchsten auf einen Polizisten geschossen und war danach in seine Wohnung geflüchtet. Dort verschanzte er sich mit seinen drei Kindern. Der Beamte wurde nach Polizeiangaben nur leicht verletzt – eine Schussweste habe Schlimmeres verhindert. Angesichts der heiklen Lage rückte neben Spezialeinsatzkräften auch eine Verhandlungsgruppe der Polizei an, die Kontakt zu dem Täter aufnehmen konnte. Am Morgen folgte schließlich die Entwarnung.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren auch Stunden nach Beginn des Einsatzes weiterhin unklar.

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