Kriminalität

Polizist in Dortmund angeschossen - Kinder als Geiseln?

Die Polizei in Dortmund rückt zu einer Bedrohungslage aus. Einem Medienbericht zufolge hat ein Mann Kinder als Geiseln genommen. Was die Polizei bestätigt: Ein Beamter wurde angeschossen.

Ort des Einsatzes ist der Dortmunder Stadtteil Höchsten. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Ort des Einsatzes ist der Dortmunder Stadtteil Höchsten.

Dortmund (dpa) - In Dortmund ist ein Polizist bei einer Bedrohungslage angeschossen worden. Eine Schussweste habe Schlimmeres verhindert, der Beamte sei nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, teilte die Polizei mit.

Einem Bericht der «Bild-Zeitung» zufolge hat ein Mann in einer Wohnung im Dortmunder Stadtteil Höchsten Kinder als Geiseln genommen und auf den Polizisten geschossen. Laut der Polizei läuft der Einsatz noch.

Den Polizeiangaben nach hat eine Frau am Abend den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe ein tatverdächtiger Mann auf den Polizisten geschossen und sich anschließend in eine Wohnung zurückgezogen.

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Ob es sich um seine Wohnung handelt und ob seine Kinder oder seine Ehefrau vor Ort sind, konnte die Polizei noch nicht mit Gewissheit sagen. Derzeit versuche man, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen - auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) ist vor Ort.

Berichte über Randale in einem Restaurant

Dem Bericht der «Bild» zufolge hatte der Mann zuvor in einem Dortmunder Restaurant randaliert, Gäste bedroht und Pfefferspray versprüht. Danach sei er mit einem Auto geflüchtet - als die Polizei ihn habe stoppen wollen, habe er offenbar durch die Scheibe geschossen und den Beamten getroffen. Anschließend sei er in ein Haus geflüchtet und solle dort zwei Kinder als Geiseln haben, schrieb die «Bild» weiter.

Von der Polizei gab es dazu auf dpa-Anfrage zunächst keine Informationen.

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