Schulbus prallt gegen Hauswand – mehrere Kinder verletzt

Völklingen (dpa) - Ein mit Schulkindern besetzter Bus ist im saarländischen Völklingen geradewegs gegen eine Hauswand geprallt. Dabei wurden mehrere Kinder verletzt, nach ersten Erkenntnissen größtenteils leicht, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein technischer Defekt die Ursache gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Demnach wollte die Fahrerin den Fehler untersuchen, als sich der Bus plötzlich wegen des Gefälles in der Straße selbstständig machte. Er rollte den Angaben zufolge mit den Schulkindern an Bord bergab, beschädigte mehrere parkende Autos und prallte schließlich gegen die Hauswand. Ob die Fahrerin das Fahrzeug verlassen hatte oder nicht, war zunächst nicht klar. Der Unfall ereignete sich am Morgen im Stadtteil Geislautern in der Straße «Am Schulberg».