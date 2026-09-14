Unfall in Völklingen

Schulbus prallt gegen Hauswand – mehrere Kinder verletzt

Plötzlich rollt ein Schulbus unkontrolliert bergab – mit Kindern an Bord. Mehrere Autos werden gerammt, dann kracht es.

Wie alt die verletzten Kinder sind, ist noch unklar. Foto: Becker & Bredel/BeckerBredel/dpa
Wie alt die verletzten Kinder sind, ist noch unklar.

Völklingen (dpa) - Ein mit Schulkindern besetzter Bus ist im saarländischen Völklingen geradewegs gegen eine Hauswand geprallt. Dabei wurden mehrere Kinder verletzt, nach ersten Erkenntnissen größtenteils leicht, wie die Polizei mitteilte. 

Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein technischer Defekt die Ursache gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Demnach wollte die Fahrerin den Fehler untersuchen, als sich der Bus plötzlich wegen des Gefälles in der Straße selbstständig machte. Er rollte den Angaben zufolge mit den Schulkindern an Bord bergab, beschädigte mehrere parkende Autos und prallte schließlich gegen die Hauswand. Ob die Fahrerin das Fahrzeug verlassen hatte oder nicht, war zunächst nicht klar. Der Unfall ereignete sich am Morgen im Stadtteil Geislautern in der Straße «Am Schulberg».

Ein großes Aufgebot von Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr und Polizei war im Einsatz. Wegen des Einsatzes wurden nach Polizeiangaben umfangreiche Sperrungen eingerichtet. Die genaue Zahl der Verletzten und das Alter der Kinder war zunächst unklar.

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