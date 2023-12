Brennendes Auto rollt gegen Hauswand - Fahrer alkoholisiert

Kirchhain (dpa/lhe) - Das brennendes Auto eines alkoholisierten Fahrers ist in Kirchhain (Landkreis Marburg-Biedenkopf) gegen eine Hauswand gerollt. Das Fahrzeug des 46 Jahre alten Mannes habe in der Nacht zu Montag aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen, teilte die Polizei am Morgen mit.