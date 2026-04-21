Umstrittene Tradition

Schwere Verletzung in Sevilla: Stier spießt Torero auf

Star-Torero Morante de la Puebla wird bei einem Stierkampf in Sevilla schwer verletzt. Der Bulle Clandestino stößt ihm ein Horn in den Unterleib – Ärzte operieren ihn zwei Stunden lang.

Der mehr als 500 Kilogramm schwere Bulle Clandestino spießte den Star-Torero von hinten auf. Foto: Joaquín Corchero/EUROPA PRESS/dpa
Der mehr als 500 Kilogramm schwere Bulle Clandestino spießte den Star-Torero von hinten auf.

Sevilla (dpa) - Der spanische Star-Torero Morante de la Puebla ist bei einem Stierkampf in der Arena La Maestranza in Sevilla schwer verletzt worden. Spanischen Medienberichten zufolge erlitt der 46-Jährige dabei eine tiefe Wunde im Bereich des Afters und Darms, als der über 500 Kilogramm schwere Stier Clandestino ihn mit einem der langen spitzen Hörner von hinten aufspießte. Er sei anschließend zwei Stunden lang operiert worden, berichtete die Zeitung «El País» unter Berufung auf den zuständigen Arzt.

Der Vorfall ereignete sich in einer der bekanntesten Stierkampfarenen Spaniens. La Maestranza in Sevilla ist regelmäßig Schauplatz großer Corridas. De la Puebla zählt zu den bekanntesten und populärsten Toreros Spaniens. Er wird von Anhängern als Ausnahmekönner verehrt, der die Kunst des Stierkampfs besonders verkörpere.

Laut Medien Dutzende Tote

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eine genaue Statistik gibt es nicht, aber spanische Medien sprechen von Dutzenden Toten seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Erst Anfang April war ein Mitarbeiter einer Stierkampfarena in Málaga getötet worden. Der Mann war beim Entladen der Tiere von einem der bis zu 600 Kilogramm schweren Bullen aufgespießt worden. 2016 starb der Stierkämpfer Víctor Barrio in Teruel, als ein Stier mit dem Horn sein Herz durchbohrte. 

Bild

Der Stierkampf ist in Spanien und auch international hochumstritten. Befürworter sehen ihn als Teil der nationalen Tradition, die es zu bewahren gelte. Kritiker lehnen die Corrida hingegen entschieden ab. Sie betrachten den Stierkampf als Tierquälerei und fordern seit Jahren ein Ende der Praxis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kampfstier tötet Arena-Mitarbeiter in Spanien
Umstrittene Tradition

Kampfstier tötet Arena-Mitarbeiter in Spanien

Stierkampf ist in Spanien tief verwurzelt. Immer wieder kommt es dabei zu schweren Verletzungen und auch zu tödlichen Unfällen. In Málaga greift ein Stier einen Mann beim Entladen an.

04.04.2026

Osterprozessionen im «sicheren» Spanien
Ostern

Osterprozessionen im «sicheren» Spanien

Spanien erlebt zu Ostern einen Besucherrekord: Wegen des Iran-Krieges zieht es mehr Touristen zu den traditionsreichen Prozessionen nach Sevilla, Córdoba oder Málaga.

02.04.2026

Spanien: Mit Lotto-Glück ins neue Jahr starten
Fast 800 Millionen Euro

Spanien: Mit Lotto-Glück ins neue Jahr starten

Tradition, Spannung und Geldsegen: In Spanien fiebern viele der Ziehung der Jesuskind-Lotterie entgegen – für manche wurde der Dreikönigstag zum millionenschweren Glückstag.

06.01.2026

Riesige Stier-Statue soll neues Wahrzeichen Spaniens werden
Umstrittene Tradition

Riesige Stier-Statue soll neues Wahrzeichen Spaniens werden

Viele Spanier vermissen in ihrem Land ein weithin sichtbares Wahrzeichen wie den Eiffelturm oder die Pyramiden. Ein neues, umstrittenes Großprojekt soll das nun ändern - und stößt auch auf Kritik.

01.08.2025

Mexiko

Stierkampf nach Verbot zurück in größter Arena der Welt

Vor den Toren der größten Stierkampfarena der Welt protestieren Tierschützer. Drinnen verfolgen Zehntausende die traditionelle «Fiesta Brava» in Mexiko-Stadt.

29.01.2024