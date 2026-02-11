Berlin

Schwerverletzte bei Hochhausbrand in Berlin - auch Kinder

Flammen und Rauch in einem Hochhaus mit 20 Etagen. Feuerwehrleute retten Kinder und Erwachsene. Was die Einsatzkräfte schildern.

Rund 170 Feuerwehrkräfte sind am Brandort Ort oder noch auf der Anfahrt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Rund 170 Feuerwehrkräfte sind am Brandort Ort oder noch auf der Anfahrt. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Bei einem Hochhausbrand im Berliner Osten sind nach Feuerwehrangaben mindestens drei Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder. Die Schwerverletzten seien unter Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es habe eine Vielzahl weiterer Verletzer gegeben. Das Feuer sei inzwischen gelöscht. 

Die Brandwohnung habe sich in einem 20-geschossigen Hochhaus im Ortsteil Friedrichsfelde befunden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Wohnung in Vollbrand gestanden. Es habe außerdem eine massive Rauchausbreitung im gesamten Gebäude gegeben.

«Wir sind derzeit mit rund 170 Kräften vor Ort oder noch auf der Anfahrt», teilte die Feuerwehr in einer ersten Mitteilung mit. Auch ein spezielles Modul für die Bewältigung eines Massenanfalls an Verletzten sei unter den alarmierten Einheiten.

