Angreifer nach Messerattacke in Einkaufszentrum gefasst
Nach dem Angriff auf eine Frau in der Stuttgarter Innenstadt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.
Stuttgart (dpa) - Nach dem Angriff auf eine 47 Jahre alte Frau in der Stuttgarter Innenstadt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Ein 54 Jahre alter Mann sei festgenommen worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. Der Betrieb im Einkaufszentrum, in dem der Vorfall am Vormittag passierte, sei wieder aufgenommen worden.