Sechs Verletzte bei Brand in Oberbayern

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Bei einem Brand in einer Cocktailbar in Oberbayern sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei aus zunächst unbekannten Gründen in der Bar in Garmisch-Partenkirchen ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Lokal mit rund 100 Menschen darin sei evakuiert worden. Die Verletzten kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.