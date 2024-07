«Segelfliegen ist mit nichts zu vergleichen» - Jubiläum

Gersfeld (dpa) - Die Segelflugschule auf der Wasserkuppe in der Rhön feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag und ist damit nach eigenen Angaben die älteste der Welt. «Wir sind hier auf der Wasserkuppe am Geburtsort des Segelflugs und wir brennen für den Segelflug», sagt Flugschulleiter Lukas Schmidt-Nentwig.