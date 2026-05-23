Flugunfall

Segelflugzeug stürzt auf A45 – ein Toter bei Olpe

Nach dem Absturz eines Segelflugzeugs auf eine Autobahn im Sauerland kommt ein Mensch ums Leben. Die Polizei ermittelt, zur Ursache gibt es noch keine Angaben.

Rettungsdienste und Polizei arbeiten an der Unfallstelle, nachdem ein Segelflugzeug auf die A45 gestürzt ist. Foto: Berthold Stamm/dpa
Rettungsdienste und Polizei arbeiten an der Unfallstelle, nachdem ein Segelflugzeug auf die A45 gestürzt ist.

Olpe (dpa/lnw) - Beim Absturz eines Segelflugzeugs auf die Autobahn 45 bei Olpe ist nach Auskunft der Polizei ein Mensch ums Leben gekommen. In dem Flieger saßen laut den ersten Ermittlungen zwei Menschen. Betroffen sei die Fahrrichtung Freudenberg, sagte die Leitstelle der Polizei in Dortmund. Aber auch auf der Gegenfahrbahn (Frankfurt-Dortmund) würde sich der Verkehr derzeit stauen. Die Autobahnpolizei sei vor Ort. 

Weitere Informationen zu den Personalien und zur Unglücksursache können laut Polizei derzeit nicht gegeben werden.

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