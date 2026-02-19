Alarm an Wohneinrichtung

SEK-Einsatz in Duisburg: Mann mit Messer angeschossen

Ein SEK-Einsatz in Duisburg endet mit Schüssen und einem Verletzten – doch warum eskalierte die Situation in der Wohneinrichtung für psychisch Erkrankte?

Die Polizei war in Duisburg im Einsatz (Symbolfoto) Foto: David Inderlied/dpa
Duisburg (dpa/lnw) - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat bei einem Einsatz in einer Wohneinrichtung für psychisch erkrankte Menschen in Duisburg einen Mann angeschossen. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

Laut einer Polizeisprecherin war die Polizei gegen 8.00 Uhr morgens zu dem Einsatz gerufen worden. Der Mann war mutmaßlich mit einem Messer bewaffnet und hatte sich im Dachgeschoss verschanzt. Einer der ersten Beamten vor Ort wurde von dem Mann leicht verletzt.

Die Polizei rief das SEK zu Hilfe, das zunächst über eine Drehleiter der Feuerwehr Kontakt mit dem Mann durch ein Dachgeschossfenster aufnahm. Der weitere Verlauf des Einsatzes ist noch unklar, aber am Ende fielen laut Polizei Schüsse. Der Mann wurde dadurch verletzt, wie stark, wurde zunächst nicht bekannt. Auch sein Motiv war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

