Kriminalität

Sexueller Missbrauch von Zwölfjähriger - Mann in U-Haft

Ein 22-Jähriger soll ein Kind über einen Messenger kontaktiert und missbraucht haben. Wie das mutige Handeln der Zwölfjährigen zur Festnahme führte.

Die Beamten nahmen den Mann fest und ein Richter erließ am Sonntag Haftbefehl. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Beamten nahmen den Mann fest und ein Richter erließ am Sonntag Haftbefehl. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Weil er ein zwölf Jahre altes Mädchen sexuell missbraucht haben soll, ist ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann in Stuttgart festgenommen. 

Er soll im Dezember über einen Messengerdienst Kontakt mit dem Mädchen aufgenommen und sich zweimal mit dem Kind getroffen haben. Dabei soll der 22-Jährige sexuell übergriffig geworden sein. 

Bei einem erneuten Treffen am Samstag auf einem Spielplatz sei es der Zwölfjährigen dann gelungen, die Polizei zu verständigen. Die Beamten nahmen den Mann fest und ein Richter erließ am Sonntag Haftbefehl.

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