Tod im Schnee

Snowboarder aus Berlin stirbt in Lawine in Österreich

Die Abfahrt nahe einer Staumauer wurde einem 49-Jährigen zum tödlichen Verhängnis. Zwei weitere Wintersportler kamen glimpflich davon. Das Trio war laut Polizei nicht für den Notfall ausgerüstet.

Bei einer Abfahrt nahe einer Staumauer kam ein Deutscher in Österreich ums Leben. (Symbolfoto) Foto: Zoom.Tirol/APA/dpa
Bei einer Abfahrt nahe einer Staumauer kam ein Deutscher in Österreich ums Leben. (Symbolfoto)

Kühtai (dpa) - Ein Snowboarder aus Berlin ist in Österreich in einer Lawine ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war der 49-Jährige mit zwei anderen Snowboardern auf einem Hang im Tiroler Kühtai nahe einer Staumauer abgefahren, als sich ein Schneebrett löste. Der Berliner wurde verschüttet, ein weiterer Wintersportler ragte mit dem Kopf aus dem Schnee. Der dritte Mann blieb unversehrt. 

Der Verschüttete konnte erst nach zweieinhalb Stunden von den Bergungsmannschaften lokalisiert werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Snowboarder führten laut Polizei keine Notfallausrüstung mit sich.

In diesem Winter sind in Europa so viele Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen wie seit Jahren nicht mehr. Nach einer Statistik des European Avalanche Warnings Service (EAWS) starben in den Alpen und in anderen europäischen Gebirgen seit Anfang Oktober mindestens 135 Menschen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drei Tote durch Lawine in Südtirol
Gefährlicher Winter

Drei Tote durch Lawine in Südtirol

Schon wieder ein Lawinenunglück: Auf 2.400 Metern Höhe reißt ein Schneebrett in den Alpen zwei Dutzend Skifahrer mit, auch Deutsche. So viele Lawinentote wie diesen Winter gab es seit Jahren nicht.

22.03.2026

Lawinenlage brisant: Sieben Tote in Österreich
Wetter

Lawinenlage brisant: Sieben Tote in Österreich

Die starken Schneefälle der vergangenen Tage machen in den Alpen den Wintersport außerhalb von Pisten zur lebensgefährlichen Aktion. Auch andere Teile Europas kämpfen mit Schnee-Problemen.

22.02.2026

Lawinen in Österreich: Abseits der Pisten droht große Gefahr
Noch mehr Schnee

Lawinen in Österreich: Abseits der Pisten droht große Gefahr

In den Alpen wächst die Schneedecke weiter. Die Lage wird dadurch immer heikler. Allein in Tirol kam es jetzt zu Dutzenden Lawinen.

19.02.2026

Wintersportler gerät an der Marmolata in Lawine und stirbt
Bergunglück

Wintersportler gerät an der Marmolata in Lawine und stirbt

Ein Freerider wird an der Marmolata von einer Lawine verschüttet. Retter bergen ihn nach einer aufwendigen Suche - doch er überlebt nicht. Warum Zeit bei Lawinen über Leben und Tod entscheidet.

28.12.2025

Drei Tote bei Lawinenabgang in Österreich
Unglück

Drei Tote bei Lawinenabgang in Österreich

Es sah zunächst nach einer noch größeren Katastrophe aus. Die Behörden vermuteten bis zu 18 Wintersportler, die von einem Lawinenabgang in Österreich betroffen sein könnten.

11.04.2024