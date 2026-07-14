Unwetter

«So ein Chaos»: Schwerer Hagel richtet massive Schäden an

Zerbeulte Autos, kaputte Dächer: Im Norden Deutschlands hat schwerer Hagel große Zerstörungen angerichtet. Sogar Radlader mussten zum Räumen anrücken.

Unwetter mit Hagel zogen über Niedersachsen. Foto: Thomas Lindemann/Nord-West-Media TV /dpa
Unwetter mit Hagel zogen über Niedersachsen.

Heidenau (dpa) - Bis zu tennisballgroße Hagelkörner sind bei Unwettern in Norddeutschland gefallen. Im niedersächsischen Heidenau (Landkreis Harburg) zertrümmerten laut Polizei die zentimetergroßen Körner unter anderem Scheiben von Autos und schlugen Dellen in den Lack. Auf Videos war zu sehen, dass auch Dächer teils stark beschädigt wurden. 

«Es hat alles kaputt gemacht», sagte eine Anwohnerin einem dpa-Reporter zu dem ungewöhnlich starken Hagel. Die Körner seien über ihr Mehrfamilienhaus und den Balkon gezischt. «Es ist nichts mehr heile, es regnet durchs Dach, in die Wohnungen rein.» Das nagelneue Auto ihres Mitbewohners sei nun «Schrott». «Ich wohne jetzt 18 Jahre in Heidenau, ich habe so was noch nie erlebt, so ein Chaos», berichtete die Frau.

In Niedersachsen gingen laut Polizei allein am Montagabend zwischen 21.00 Uhr und 1.00 Uhr in der Nacht rund 250 Notrufe deswegen ein. Die Feuerwehr rückte gut 600 Mal in dem Bundesland aus, wie es am Morgen hieß. 

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Große Hagelkörner kamen bei einem Unwetter in Mecklenburg-Vorpommern runter. Foto: Ralf Drefin/SWM DV Studio/dpa
Große Hagelkörner kamen bei einem Unwetter in Mecklenburg-Vorpommern runter.

Wie winterlicher Schneefall

Tennisballgroße Hagelkörner haben sich im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Boden angesammelt – so dass der Hagel mit Radladern weggeräumt werden musste, teilte die Leitstelle Westmecklenburg mit. Es habe ausgesehen wie nach winterlichem Schneefall. Über Verletzte war der Leitstelle nichts bekannt, auch zu Sachschäden konnte sie zunächst keine Angaben machen.

Ein Feuerwehrmann befreit bei Ludwigslust-Parchim eine Straße nach einem Gewitter von einem herabgefallenen Ast. Foto: Ralf Drefin/SWM DV Studio/dpa
Ein Feuerwehrmann befreit bei Ludwigslust-Parchim eine Straße nach einem Gewitter von einem herabgefallenen Ast.

In dem Landkreis gingen innerhalb einer Stunde etwa 168 wetterbedingte Notrufe ein, wie ein Sprecher der Leitstelle der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Feuerwehr musste Keller auspumpen und umgestürzte Bäume beseitigen. Zunächst hatten NDR und «Bild» über die Unwetter berichtet.

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