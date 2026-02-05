Jugendschutz

Social-Media-Verbot für Jugendliche Thema bei CDU-Parteitag

Sollen Kinder und Jugendliche vor sozialen Medien geschützt werden? Australien hat es vorgemacht. Immer mehr Länder wollen dem Beispiel folgen. Auch die CDU wird beim Bundesparteitag darüber beraten.

CDU-Bundesparteitag wird sich mit Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige befassen. (Archivbild) Foto: Elisa Schu/dpa
CDU-Bundesparteitag wird sich mit Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige befassen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Das kontrovers diskutierte Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren wird auch Thema beim CDU-Bundesparteitag am 20. und 21. Februar in Stuttgart sein. Der CDU-Landesverband Schleswig-Holstein hat dazu einen Antrag gestellt, der ein «gesetzliches Mindestalter von 16 Jahren für offene Plattformen» fordert. Dies soll durch eine verpflichtende Altersüberprüfung begleitet werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Strenge Regelungen zur Altersbeschränkung bei der Nutzung von sozialen Medien können einen wirksamen Schutz für Kinder und Jugendliche vor den Auswirkungen von Hass und Hetze, vor psychischem Druck, Mobbing oder dem Einfluss schädlicher Inhalte im Netz bieten», heißt es in dem Antrag. Er liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Zuerst hatte «Bild» darüber berichtet.

Regierungschef Günther für rasches Verbot

Der Antrag kommt nicht überraschend. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich schon im Dezember für ein rasches Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nach dem Vorbild Australiens stark gemacht. Zwar müsse man Kinder und Jugendliche mit neuen Medien zusammenbringen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Das muss professionell und begleitet geschehen, aber wir dürfen die Kinder in unserem Land nicht länger alleine lassen.»

Rasche Konsequenzen dürfte der Antrag der Nord-CDU jedoch nicht haben. Die Antragskommission für den Bundesparteitag empfiehlt, ihn an die Bundesfachausschüsse für Digitales, für Familie und für Demokratieverständnis, an den Bundesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen und an die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu überweisen. Dort wird er dann weiter beraten.

Kommission der Regierung will bis Sommer Vorschläge vorlegen

Die Bundesregierung hat bereits eine Expertenkommission für «Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt» eingesetzt. Das Gremium aus Wissenschaftlern und Praktikern etwa aus Medizin und Jugendschutz nahm im vergangenen Herbst seine Arbeit auf. Es soll bis zum Sommer Empfehlungen erarbeiten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Minister: Social-Media-Verbot für Jugendliche muss kommen
Altersbegrenzung

Minister: Social-Media-Verbot für Jugendliche muss kommen

Australien, Frankreich, Dänemark: Andere Länder haben Altersgrenzen für Social Media eingeführt oder auf den Weg gebracht. Warum Hessens Kultusminister auch für Deutschland rasches Handeln verlangt.

02.02.2026

AfD-Fraktion lehnt Social-Media-Verbot für Jugendliche ab
Diskussion um Tiktok & Co.

AfD-Fraktion lehnt Social-Media-Verbot für Jugendliche ab

Die AfD im Bundestag will zwar digitale Medien in der Grundschule beschränken. Doch einer anderen Forderung kann sie nichts abgewinnen.

02.01.2026

Social-Media-Verbot für Jugendliche in Deutschland? Das sagen die Betroffenen
Altersbeschränkung

Social-Media-Verbot für Jugendliche in Deutschland? Das sagen die Betroffenen

Nicht nur in der Politik wird über eine Altersbeschränkung für die Sozialen Medien diskutiert, sondern auch auf den Pausenhöfen. Was sagen Jugendliche in Weinheim zu einem Verbot? Wir haben uns umgehört.

18.12.2025

Australien: Klage gegen Social-Media-Verbot für Jugendliche
Rechtsstreit um neue Regeln

Australien: Klage gegen Social-Media-Verbot für Jugendliche

In Australien tritt in zwei Wochen ein Social-Media-Verbot für Jugendliche in Kraft - das Land gilt weltweit als Vorreiter. Kritiker ziehen jetzt dagegen vor Gericht. Kläger sind zwei 15-Jährige.

26.11.2025

CDU-Generalsekretär offen für Social-Media-Verbot bis 16
Jugendschutz im Internet

CDU-Generalsekretär offen für Social-Media-Verbot bis 16

Beschimpfungen, Diskriminierung, Depressionen: Carsten Linnemann will Kinder vor Social Media schützen. Was schlägt er vor?

04.10.2025