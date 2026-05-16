Royal Windsor Horse Show

Soldat stirbt bei Pferde-Show in Windsor – König schockiert

Die Royal Windsor Horse Show ist fester Bestandteil des royalen Kalenders. Nach einer Vorführung fällt ein Mitglied eines königlichen Regiments vom Pferd – mit tragischen Folgen.

König Charles III. bei der Royal Windsor Horse Show. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa
König Charles III. bei der Royal Windsor Horse Show.

Windsor (dpa) - Bei der traditionellen royalen Pferdeschau in Windsor ist ein Soldat nach dem Sturz von seinem Pferd gestorben. Wie die Thames Valley Police mitteilte, handelt es sich um ein Mitglied der Royal Horse Artillery. 

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Die Reiterin oder der Reiter sei nach dem Ende der Vorführung bei der Royal Windsor Horse Show außerhalb der Arena vom Pferd gestürzt. Trotz sofortiger Behandlung sei die Person, die schwere Verletzungen erlitten hatte, gestorben, hieß es weiter.

Charles ist «zutiefst schockiert und betrübt»

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Der Vorfall werde nicht als verdächtig eingestuft, dennoch sei der Hergang ungeklärt, so die Mitteilung. Die Polizei rief die Öffentlichkeit auf, Informationen oder Material wie Bilder und Videos von dem Vorfall mit den Ermittlern zu teilen.

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König Charles III. (77), der wie seine Mutter einst an dem Event im Park von Schloss Windsor stets persönlich teilnimmt, zeigte sich betroffen. Der König sei «zutiefst schockiert und betrübt», von dem tödlichen Unfall zu hören, sagte ein Palastsprecher der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Der Monarch werde mit den Hinterbliebenen in Kontakt treten, um seine persönlichen Beileidsbekundungen zu überbringen.

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