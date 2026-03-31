Britische Royals

Bericht: Andrew-Töchter nicht beim königlichen Osterfest

Die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie meiden einem Bericht zufolge das royale Osterfest. Wegen ihrer Elten haben beide mit den Folgen des Skandals um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu kämpfen.

Prinzessin Beatrice (r) und Prinzessin Eugenie (l) kommen einem Bericht zufolge nicht zum royalen Osterfest. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa
Prinzessin Beatrice (r) und Prinzessin Eugenie (l) kommen einem Bericht zufolge nicht zum royalen Osterfest.

London (dpa) - Die Töchter des im Epstein-Skandal in Ungnade gefallenen Andrew Mountbatten-Windsor nehmen einem Medienbericht zufolge nicht an den traditionellen Osterfeierlichkeiten der Royals teil. Die Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (36) hätten «mit Zustimmung des Königs» andere Pläne für das kommende Wochenende, schreibt die Nachrichtenagentur PA. 

Ihr Vater, der frühere Prinz Andrew (66), war im Februar in Zusammenhang mit dessen Freundschaft zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen worden. Die Polizei ermittelt gegen Mountbatten-Windsor wegen des Verdachts des Fehlverhaltens in einem öffentlichen Amt. Er soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter Informationen an den 2019 in Haft gestorbenen US-Finanzier weitergereicht haben.

Bei der Weihnachtsfeier dabei

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Beatrice und Eugenie sind die Nichten von König Charles III.; an den Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham hatten sie teilgenommen. Im Gegensatz zu ihrem Vater haben die beiden ihre royalen Titel und Ehren nicht verloren - erfasst worden waren sie von dem Skandal aber trotzdem. So sollen die Prinzessinnen beispielsweise von dem prestigeträchtigen Pferderennen Royal Ascot ausgeladen worden sein. 

Die Mutter der Prinzessinnen, die lange von Andrew geschiedene Sarah Ferguson (66), pflegte ebenfalls eine Freundschaft zu Epstein. Wie aus den vom US-Justizministerium veröffentlichten Akten hervorgeht, dürften beide Bekanntschaft mit dem Sexualstraftäter gemacht haben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Prinzessinnen Beatrice und Eugenie im Sog der Andrew-Affäre?
Britische Royals

Prinzessinnen Beatrice und Eugenie im Sog der Andrew-Affäre?

Auch Beatrice und Eugenie stehen nach der Verwicklung ihres Vaters in den Epstein-Skandal im Fokus. Öffentlich treten sie kaum mehr auf - ein Umstand, der der Königsfamilie recht sein dürfte.

12.03.2026

Ex-Prinz Andrew aus der Royal Lodge ausgezogen
Epstein-Skandal

Ex-Prinz Andrew aus der Royal Lodge ausgezogen

Wenige Tage nach der Veröffentlichung neuer Epstein-Dokumente zieht der frühere Prinz aus dem herrschaftlichen Anwesen auf dem Windsor-Gelände aus. Der Schritt erfolgt alles andere als freiwillig.

04.02.2026

Royal-Gottesdienst mit Töchtern von Andrew
Großbritannien

Royal-Gottesdienst mit Töchtern von Andrew

Die britischen Royals feiern Weihnachten - auf dem Programm steht der traditionelle Gottesdienst. Mit dabei sind auch die Töchter des tief gefallenen Ex-Prinzen Andrew.

25.12.2025

«Genug ist genug» - Der tiefe Fall von Prinz Andrew
Britische Royals

«Genug ist genug» - Der tiefe Fall von Prinz Andrew

Der Skandal um Sexualstraftäter Epstein hat den britischen Prinzen Andrew nie losgelassen. Jetzt ist eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Endet das Drama um den Bruder von König Charles damit?

18.10.2025

Prinz Andrew gibt wegen Epstein-Affäre Titel und Ehren auf
Britische Royals

Prinz Andrew gibt wegen Epstein-Affäre Titel und Ehren auf

Der tiefe Fall von Prinz Andrew: Der Bruder von König Charles III. zieht sich infolge der Epstein-Affäre noch weiter zurück. Und das kurz vor einer brisanten Veröffentlichung.

17.10.2025