Wetteraussichten

Sommerliche Temperaturen am ersten Mai-Wochenende

Bei zunehmenden Regenschauern bleibt es im Land mit wenigen Ausnahmen sommerlich warm. Laut Deutschem Wetterdienst könnte am Wochenende im Osten sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Bereits zum ersten Mai-Wochenende klettern die Temperaturen in Deutschland weit über 20 Grad. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Bereits zum ersten Mai-Wochenende klettern die Temperaturen in Deutschland weit über 20 Grad. (Symbolbild)

Offenbach/Main (dpa) - Nach einem sonnigen Start in den Mai ziehen zum Wochenende wieder vermehrt Wolken auf. Am Samstag ist es zunächst verbreitet sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Bergland und an den Küsten werden Temperaturen um die 23 Grad erwartet, im Rest des Landes klettern die Werte auf sommerlich warme 25 bis 29 Grad. 

Im Tagesverlauf wird es dann im Westen und Nordwesten zunehmend bewölkter. Es sei örtlich mit teils kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen, so der DWD. In der Nacht zum Sonntag bleibt es im Osten und Südosten noch gering bewölkt, in den übrigen Regionen zeigt sich der Himmel unter einer dichten Wolkendecke.

Am Sonntag bis zu 30 Grad im Osten

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In der Lausitz bis nach Niederbayern und im östlichen Oberbayern kann sich am Sonntag zunächst noch länger die Sonne durchsetzen. Im Norden, im Westen und im Bergland gibt es erneut örtlich kräftige Schauer und vereinzelte Gewitter. Während in der Westhälfte Temperaturen von 19 bis 26 Grad erwartet werden, könnte in der Osthälfte bereits die 30-Grad-Marke fallen. Zwischen 25 und heißen 30 Grad sagen die Wetterexperten vorher.

Nach einer bewölkten Nacht mit einzelnen Schauern zeigt der Blick in die neue Woche eher trübe Aussichten. Im Südosten Bayerns bleibt es am Montag überwiegend trocken, sonst gibt es gebietsweise Regen und Gewitter. Die Temperaturen sollen 15 bis 25 Grad erreichen.

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