Drama auf dem Eis

SOS aus Eisbrocken: Deutsche Camper von der Ostsee gerettet

Zwei Deutsche übernachten im Bottnischen Meerbusen auf der zugefrorenen Ostsee. Plötzlich bricht das Eis unter ihrem Zelt weg. Die Rettung kommt erst nach Stunden.

SOS auf dem Eis: Nach dem Einbruch ihres Zeltes ins Eis retten sich zwei Camper mit Mühe und werden nach fünf Stunden per Hubschrauber geborgen. Foto: Finnish Border Guard/dpa
SOS auf dem Eis: Nach dem Einbruch ihres Zeltes ins Eis retten sich zwei Camper mit Mühe und werden nach fünf Stunden per Hubschrauber geborgen.

Oulu (dpa) - Zwei deutsche Camper sind nach einer Übernachtung auf der zugefrorenen Ostsee zwischen Finnland und Schweden in Not geraten. Am frühen Morgen sei das Eis unter ihrem Zelt weggebrochen, wie der finnische Grenzschutz am Montag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über den Notfall berichtet, der sich bereits am Samstag im Bottnischen Meerbusen ereignet hatte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Frau und der Mann konnten sich auf eine stabile Eisfläche retten, während nahezu ihre gesamte Ausrüstung ins Wasser fiel. Mit einer Funkbake setzten sie einen Notruf ab - und legten mit Eisbrocken die Buchstaben SOS auf das Eis. Fünf Stunden später wurden die beiden per Hubschrauber gerettet. Nach Angaben der Einsatzkräfte waren sie stark durchgefroren, ansonsten jedoch in guter Verfassung.

Die beiden Deutschen wollten laut Grenzschutz die Ostsee zwischen dem finnischen Oulu und der schwedischen Stadt Luleå auf Skiern überqueren. Sie waren demnach bereits am 9. März von Oulu aus aufgebrochen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Spaziergänger von treibender Eisscholle in Ostsee gerettet
Lettland

Spaziergänger von treibender Eisscholle in Ostsee gerettet

Spektakuläre Rettungsaktion auf der Ostsee vor Riga: Mitten in der Nacht muss ein Eisbrecher zwei Spaziergänger von einer treibenden Eisscholle retten - kilometerweit vor der Küste.

22.02.2026

Städte warnen vor zugefrorenen Gewässern
Vorsicht, nicht betreten

Städte warnen vor zugefrorenen Gewässern

Minusgrade lassen Weiher und Teiche zufrieren – doch Städte warnen: Das Eis ist oft nicht tragfähig. Warum das Betreten lebensgefährlich sein kann.

07.01.2026

So üben Retter den Einsatz auf dem Eis
Notfallübung

So üben Retter den Einsatz auf dem Eis

Was tun, wenn das Eis bricht? Ehrenamtliche zeigen bei einer Übung, wie sie sich selbst schützen und Eingebrochene sicher ans Ufer bringen - mit viel Technik und Teamarbeit.

31.12.2025

Kleinflugzeug stürzt auf zugefrorenen See in Alaska
Rettung aus dem Eis

Kleinflugzeug stürzt auf zugefrorenen See in Alaska

Ein Mann und zwei Kinder krachen mit ihrer Maschine auf einen abgelegenen Eissee - und müssen über Nacht in prekärer Lage ausharren. Die Rettung gelingt auch dank eines Aufrufs auf Social Media.

26.03.2025

Bundesamt: Nord- und Ostsee 2024 überdurchschnittlich warm
Wassertemperatur

Bundesamt: Nord- und Ostsee 2024 überdurchschnittlich warm

Nord- und Ostsee waren 2024 wärmer als im langjährigen Mittel. Regional wichen die Temperaturen an der Oberfläche stark voneinander ab - die deutsche Nordsee wies mit über 12 Grad einen Rekord auf.

08.01.2025