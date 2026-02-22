Lettland

Spaziergänger von treibender Eisscholle in Ostsee gerettet

Spektakuläre Rettungsaktion auf der Ostsee vor Riga: Mitten in der Nacht muss ein Eisbrecher zwei Spaziergänger von einer treibenden Eisscholle retten - kilometerweit vor der Küste.

Die Suche auf See sei durch die Dunkelheit und große Eisschollen erschwert worden, was die Navigation stark beeinträchtigt habe, hieß es. (Symbolfoto) Foto: Alexander Welscher/dpa
Die Suche auf See sei durch die Dunkelheit und große Eisschollen erschwert worden, was die Navigation stark beeinträchtigt habe, hieß es. (Symbolfoto)

Riga (dpa) -   Zwei Menschen sind in Lettland von einer in die Ostsee treibenden Eisscholle gerettet worden. Die beiden hatten einen abendlichen Spaziergang auf dem teils zugefrorenen Meer nahe der Ortschaft Plienciems unternommen, als sich ein großer Eisbrocken löste und mehrere Kilometer von der Küste abtrieb. Dies berichteten lettische Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte.

Die alarmierten Retter konnten die Gestrandeten nach fünfstündiger intensiver Suche mit Hilfe eines Eisbrechers im Golf von Riga ausfindig machen. Bei eisigen Temperaturen wurden sie mit dem Schiffskran von dem Eisstück gerettet und an Bord gebracht, wie ein vom Freihafen Riga veröffentlichtes Video zeigt.

Die Suche auf See sei durch die Dunkelheit und große Eisschollen erschwert worden, was die Navigation stark beeinträchtigt habe. Die Geretteten seien gegen 3 Uhr nachts vom Schiff im Hafen von Riga an Land gebracht und medizinisch versorgt worden, teilten die Behörden mit.

