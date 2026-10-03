Wettervorhersage

Spätsommer zum Oktoberstart – Temperaturen über 20 Grad

Sonne im Park, Ausflug mit der Familie oder Wanderung im Wald: Vielerorts lockt heiteres Wetter. Wo es besonders warm wird – und wo es kühler bleibt.

Im Süden Deutschlands werden Höchstwerte um die 23 Grad erwartet. Foto: Laszlo Pinter/dpa
Im Süden Deutschlands werden Höchstwerte um die 23 Grad erwartet.

Offenbach (dpa) - Trotz des Herbstanfangs können sich die Menschen am ersten Oktober-Wochenende noch einmal auf spätsommerliche Temperaturen freuen. Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen die Temperaturen vielerorts deutlich über 20 Grad steigen. «Insgesamt erwartet uns am Wochenende somit goldenes Oktoberwetter mit einzelnen kleinen Schönheitsfehlern», erklärte DWD-Meteorologe Nico Bauer. 

Sobald sich der Nebel im Laufe des Vormittags gelichtet hat, kommt am Samstag in vielen Landesteilen die Sonne heraus. Im Süden Deutschlands rechnen die Wetterexperten beispielsweise mit Höchstwerten um die 23 Grad. An den Küsten und in den Bergen bleibt es hingegen etwas kühler.

Segelboote sind bei herbstlichem Wetter auf dem Templiner See in Potsdam unterwegs. Foto: Georg-Friedrich Moritz/dpa
Segelboote sind bei herbstlichem Wetter auf dem Templiner See in Potsdam unterwegs.

Vorsicht vor vernebelten Straßen in der Nacht

In der Nacht auf Sonntag breiten sich Nebelfelder aus, wie Bauer sagte. «Dies kann örtlich auf den Straßen zu erheblichen Sichtbehinderungen führen.» Tagsüber gestalte sich das Wettergeschehen dann überwiegend freundlich. Lediglich im Süden können Schauer auftreten, vereinzelt sind auch Gewitter nicht ausgeschlossen, so der DWD in seiner Prognose. Sonst bleibe es weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 17 und 23 Grad.

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Auch der Wochenstart bleibt freundlich. Die Wetterexperten prognostizieren auch hier noch einmal Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke. Zur Wochenmitte hin kühlt es immer weiter ab und das Wetter wird unbeständiger.

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