Bahnkatastrophe

Spanien beschließt nach Zugunglück neue Sicherheitsmaßnahmen

Nach der Katastrophe mit 69 Toten zieht Madrid erste Konsequenzen – und sichert den Opfern auch Millionenhilfe zu. Doch die entscheidende Frage ist noch offen: Wie konnte es zu dem Unglück kommen?

37 Verletzte werden noch in Krankenhäusern behandelt. (Archivbild) Foto: Manu Fernandez/AP/dpa
37 Verletzte werden noch in Krankenhäusern behandelt. (Archivbild)

Madrid (dpa) -  Knapp eine Woche nach dem Zugunglück mit 69 Toten hat die spanische Regierung Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im Bahnverkehr beschlossen. Auf der wöchentlichen Ministerratssitzung sei zudem ein Hilfspaket von 30 Millionen Euro für Opfer und Angehörige gebilligt worden, teilte die linksgerichtete Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez mit.

Zwei Hochgeschwindigkeitszüge waren am Mittwoch vergangener Woche nahe der Gemeinde Urda rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammengestoßen. Ein Zug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe fuhr von hinten auf einen stehenden Zug des privaten Betreibers Iryo auf. Es war das zweite schwere Zugunglück innerhalb von nur neun Monaten in Spanien. Im Januar waren bei einem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Adamuz in Andalusien 46 Menschen ums Leben gekommen.

Die Regierung von Pedro Sánchez verspricht Hilfe in Höhe von 30 Millionen Euro. (Archivbild) Foto: Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa
Die Regierung von Pedro Sánchez verspricht Hilfe in Höhe von 30 Millionen Euro. (Archivbild)

Zwischen Madrid und Sevilla fahren künftig weniger Züge

Während im Fall von Adamuz unter anderem ein Gleisbruch als Ursache gilt, konzentrieren sich die Ermittlungen zum Unglück von Urda vor allem auf den Ausfall des Zugsicherungssystems LZB und mögliche Fehler bei den Anweisungen aus dem Kontrollzentrum des Netzbetreibers Adif.

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Die Zahl der Züge zwischen Madrid und Sevilla soll so lange reduziert werden, bis dort das neue europäische Zugsicherungssystem ERTMS in Betrieb geht, wie Verkehrsminister Óscar Puente erklärte. Fällt das bisherige LZB-System aus, muss zudem künftig ein zweiter Mitarbeiter im Kontrollzentrum die Anweisungen an die Lokführer überprüfen und bestätigen. Damit soll verhindert werden, dass Züge trotz unklarer Streckenverhältnisse weiterfahren.

Alle 69 Todesopfer inzwischen identifiziert

Darüber hinaus sollen die Personalstärke in den Kontrollzentren erhöht und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter verbessert werden. Die Regierung beschloss außerdem Preisobergrenzen für alternative Verkehrsmittel während der Sperrung der Unfallstrecke zwischen Madrid und Sevilla. Damit sollen überhöhte Kosten für Reisende infolge des Zugausfalls verhindert werden.

Alle 69 Todesopfer wurden inzwischen identifiziert. (Archivbild) Foto: Joaquín Corchero/EUROPA PRESS/dpa
Alle 69 Todesopfer wurden inzwischen identifiziert. (Archivbild)

Das Hilfspaket umfasst direkte staatliche Hilfen, Vorschüsse auf spätere Entschädigungszahlungen und eine Verdoppelung der Leistungen aus der gesetzlichen Fahrgastversicherung. Opfer und ihre Angehörigen sollen über eigens eingerichtete Anlaufstellen betreut werden. Für Verletzte ist zudem eine besondere Regelung zur vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit vorgesehen.

Alle 69 Todesopfer - 40 Männer und 29 Frauen - wurden inzwischen identifiziert, wie die Behörden mitteilten. Deutsche und Minderjährige sind demnach nicht darunter. 54 Todesopfer waren spanische Staatsangehörige, vier weitere waren US-Bürger. Je zwei stammten aus Japan und Australien, die übrigen aus Kanada, Frankreich, Tschechien, Portugal, Argentinien, Mexiko, Tunesien. 37 der insgesamt rund 200 Verletzte werden noch in Krankenhäusern behandelt.

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