Explosion in Russland

Sprengsatz in Moskauer Restaurant - drei Tote

Bei der Explosion eines Sprengsatzes kommen in einem Moskauer Restaurant drei Menschen ums Leben. Zu einem möglichen Motiv geben sich die Behörden vorerst zugeknöpft.

Bei der Explosion wurden mehrere Menschen getötet. Foto: Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency/AP/dpa
Bei der Explosion wurden mehrere Menschen getötet.

Moskau (dpa) - Eine Explosion in einem Moskauer Restaurant ist nach offiziellen Angaben durch einen Sprengsatz verursacht worden. Zu diesem Schluss seien die Ermittler gekommen, berichtete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Nationale Antiterror-Komitee. Bei der Explosion waren drei Menschen getötet und weitere 21 verletzt worden. Unklar war, ob ein politisches Motiv hinter dem versuchten Anschlag steckt. Ursprünglich war über eine mögliche Gas-Explosion spekuliert worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll eine Frau versucht haben, den Sprengsatz ins Lokal zu bringen. Dabei sei sie von einem Wachmann gestoppt worden, so Tass. Beide kamen bei der Explosion ums Leben, ebenso wie ein Besucher des Café-Restaurants. 

Das Restaurant «Balzi Rossi» am Gartenring im erweiterten Zentrum Moskaus war nach Medienberichten für eine private Veranstaltung gebucht worden. In sozialen Medien war sowohl von einer Hochzeitsgesellschaft die Rede wie von der Geburtstagsfeier für einen General der russischen Streitkräfte. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht.

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