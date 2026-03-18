Korruptionsprozess

Staatsanwalt vor Gericht - Anklage fordert jahrelange Strafe

Im Fall eines mutmaßlich korrupten Staatsanwalts verlangt die Anklagebehörde eine harte Strafe. Ihre Einschätzung des Angeklagten fällt deutlich aus.

Acht Jahre und sechs Monate Gefängnis: Das fordert die Anklagebehörde für einen mutmaßlich korrupten Staatsanwalt. (Archivbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Acht Jahre und sechs Monate Gefängnis: Das fordert die Anklagebehörde für einen mutmaßlich korrupten Staatsanwalt. (Archivbild)

Hannover (dpa) - Im Prozess gegen einen wegen mutmaßlicher Geschäfte mit Drogenhändlern angeklagten Staatsanwalt aus Hannover hat die Anklagebehörde acht Jahre und sechs Monate Gefängnis gefordert. Der 40-Jährige habe dem Vertrauen in den Rechtsstaat schweren Schaden zugefügt, sagte der Anklagevertreter von der Staatsanwaltschaft Osnabrück in seinem Plädoyer am Landgericht Hannover.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Verurteilt werden soll der Angeklagte wegen Bestechlichkeit und Strafvereitelung im Amt. Der angeklagte Staatsanwalt hatte nach einem Verständigungsvorschlag der Strafkammer 9 der 14 ihm vorgeworfenen Taten gestanden. Demnach könnte den Juristen eine Strafe zwischen 8 Jahren und 2 Monaten sowie 8 Jahren und 9 Monaten erwarten. Ein Urteil wird für Freitag erwartet. Die Verteidiger des Mannes forderten, die Strafe solle acht Jahre und zwei Monate nicht überschreiten.

45.000 Euro sollen eingezogen werden

Der in Untersuchungshaft sitzende Jurist soll zwischen Juni 2020 und März 2021 gegen Geld Interna aus Ermittlungsverfahren preisgegeben und eine internationale Drogenbande vor einer Razzia gewarnt haben. Schon 2022 wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Staatsanwalt eingeleitet, seine Wohnung und seine Diensträume wurden durchsucht. Dieses Verfahren wurde im Oktober 2023 eingestellt, weil sich der Verdacht zunächst nicht erhärtete. 

Der Anklagevertreter beantragte im Falle des Juristen zudem die Einziehung von 45.000 Euro, weil er für jede gestandene Tat 5.000 Euro erhalten haben soll. Zwar wolle der 40-Jährige pro Tat nur 2500 Euro bekommen haben, dafür spreche aber nichts. Im Falle eines 42 Jahre alten, als Mittelsmann angeklagten Mannes sprach sich die Staatsanwaltschaft im Plädoyer für eine Strafe von einem Jahr und zehn Monate wegen Beihilfe zur Bestechlichkeit aus, ausgesetzt zur Bewährung. In seinem Fall sollen 15.000 Euro eingezogen werden.

Anklagevertreter verteidigt Staatsanwaltschaft Hannover

In dem Verfahren stand die zunächst zuständige Staatsanwaltschaft Hannover in der Kritik. Der Anklagvertreter aus Osnabrück betonte nun, die überwiegende Zahl der Beweise sei von der Staatsanwaltschaft Hannover erhoben worden, die Behörde habe «zügig, konsequent und absolut unnachgiebig» ermittelt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Inhaftierter Staatsanwalt: «Maulwurf läuft noch frei herum»
Von Kokain-Dealern bestochen?

Inhaftierter Staatsanwalt: «Maulwurf läuft noch frei herum»

Er brachte zahlreiche Drogenhändler ins Gefängnis, jetzt sitzt ein Staatsanwalt aus Hannover selbst auf der Anklagebank. Der 39-Jährige bestreitet Geschäfte mit der international agierenden Bande.

12.05.2025

Beihilfe zur Untreue? - Staatsanwalt bestreitet Anklage
Frankfurter Korruptionsskandal

Beihilfe zur Untreue? - Staatsanwalt bestreitet Anklage

Sein Chef ist wegen Bestechlichkeit schon zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nun findet sich auch sein ehemaliger Mitarbeiter in ungewohnter Rolle vor Gericht wieder.

12.05.2025

Staatsanwalt vor Gericht - Jurist äußert sich ab Mai
Von Kokain-Bande bestochen?

Staatsanwalt vor Gericht - Jurist äußert sich ab Mai

Ein auf Drogenverfahren spezialisierter Staatsanwalt soll Informationen an eine internationale Kokain-Bande verkauft haben. Jetzt sitzt der Jurist aus Hannover selbst auf der Anklagebank - erstmals.

23.04.2025

Polizist unter Verdacht - Das sagt ein Mafia-Experte
Mafia-Razzia

Polizist unter Verdacht - Das sagt ein Mafia-Experte

Bei einer Razzia gehen Hunderte Polizisten gegen die Mafia und ihre Machenschaften vor - und verhaften auch einen Kollegen. Für den Mafia-Experten Sandro Mattioli ist das keine Überraschung.

02.04.2025

Terror-Prozess : Staatsanwalt fordert über zwei Jahre Haft
Umsturzpläne

Terror-Prozess : Staatsanwalt fordert über zwei Jahre Haft

Ein Mann aus dem Odenwald soll sich Terroristen angeschlossen haben, die einen Umsturz geplant haben sollen. «Dilettantisch, aber gefährlich» - so stuft der Staatsanwalt die Gruppe ein.

14.11.2024