Stadtbahn-Unfall in Stuttgart - Fahrgast reanimiert

Stuttgart (dpa) - Bei einem Unfall zwischen zwei Stadtbahnen sind in Stuttgart mehrere Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden. Eine 26-jährige Frau, die sich als Fahrgast in einer der Bahnen befand, wurde reanimiert, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Eine 47-jährige Fahrerin der Stadtbahn wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr mit schwerem technischem Gerät befreit werden. Die Stadtbahn der Fahrerin war an der Front stark deformiert worden. Zudem wurde die 39-jährige Fahrerin der anderen Stadtbahn leicht verletzt.