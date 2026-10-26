Starkregen setzt Thailands Urlaubsinsel Phuket unter Wasser

Bangkok (dpa) - Chaos im Urlaubsparadies: Heftige Regenfälle haben auf der thailändischen Insel Phuket Sturzfluten und Erdrutsche ausgelöst. Besonders betroffen war der bei Touristen aus aller Welt beliebte Badeort Patong, wo Wassermassen große Felsbrocken, Schlamm und Geröll in Wohnviertel und Geschäftsstraßen spülten. Häuser, Läden und Fahrzeuge wurden beschädigt, wie die Zeitung «Bangkok Post» unter Berufung auf die Behörden berichtete.

In der Nacht waren nach anhaltenden Regenfällen Wasser und Geröll von den Hängen in tiefer gelegene Gebiete geströmt. Besonders schwer traf es den Bezirk Kathu, zu dem Patong gehört. Schlamm und Felsbrocken blockierten Straßenabschnitte, Schaufensterscheiben zerbrachen, zahlreiche Autos wurden überflutet. Teilweise wurde ein Fahrverbot ausgesprochen.

Foto: Uncredited/Phuket province's Public Relations Department via AP/dpa Viele Straßen auf Phuket waren von Schlamm und Geröll bedeckt.

Meteorologen warnen vor weiterem Regen

Die Einsatzkräfte rückten mit Baggern und anderem schweren Gerät an, um Geröll zu beseitigen und Abflusswege freizulegen. Die Stadtverwaltung von Patong richtete Notunterkünfte im Rathaus sowie in einer Schule und einem Hotel ein. Der Katastrophenschutz meldete Überschwemmungen auch aus anderen südlichen Provinzen. Der Wetterdienst warnte derweil vor weiteren schweren Niederschlägen bis mindestens Mittwoch. In weiten Teilen Thailands geht die Regenzeit gerade zu Ende.

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Phuket zählt mit seinen schönen Stränden, lebhaftem Nachtleben und vorgelagerten Trauminseln zu den wichtigsten Tourismuszentren Thailands. Die Insel in der Andamanensee verzeichnete 2025 rund 14 Millionen Besucher, darunter mehr als zehn Millionen aus dem Ausland. Deutschland gehört zu den wichtigsten ausländischen Herkunftsmärkten.

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