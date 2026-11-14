Washington (dpa) - Die US-Luftfahrtaufsicht hat nach technischen Problemen sämtliche Starts an allen US-Flughäfen gestoppt. Heimatschutzminister Markwayne Mullin sprach von einer Vorsichtsmaßnahme nach Kommunikationsproblemen im Flugkontrollsystem. Tausende Flüge wurden abgesagt oder zunächst als verspätet ausgewiesen. Nach und nach landeten Maschinen, die zum Zeitpunkt des Stopps noch in der Luft waren.

Wie lange der landesweite Stopp andauern könnte, blieb zunächst unklar. Es werde aber «einige Zeit» vergehen, bis er aufgehoben werde, sagte Mullin vor Journalisten am Weißen Haus. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass eine Attacke die Probleme ausgelöst habe. Es gebe auch keine Gefahr für Passagiere und Öffentlichkeit. In zwei US-Regionen funktioniere der Luftfahrt-Funkverkehr normal, sagte Mullin, ohne sie zu nennen.

Suche nach Ursachen

Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge prüfte die Bundespolizei FBI, ob die Probleme möglicherweise auf ein Software-Update zurückgehen. Der Nachrichtensender CNN berichtete, Maschinen, die zum Zeitpunkt des Stopps in der Luft gewesen seien, hätten zum Teil auf Notfrequenzen ausweichen müssen.

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Es ist erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Maßnahme im Januar 2023. Damals war der Auslöser ein Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden. Der Stopp wurde in dem Fall nach einigen Stunden wieder aufgehoben.

Gestrandete Passagiere

Mit dem Stopp der Starts saßen zehntausende Passagiere an Flughäfen fest und hatten zunächst keine Klarheit darüber, wie schnell es weitergehen könnte. American Arlines teilte schon kurz nach Verkündung des Stopps mit, die Flüge bis Ende des Tages würden auf jeden Fall betroffen sein.

Foto: Tom Brenner/AP/dpa Wie lange die Luftaufsicht den Stopp aufrechterhalten könnte, war zunächst unklar. (Archivbild)

Die Aktie des Autovermieters Hertz legte im nachbörslichen Handel um zehn Prozent zu, weil Anleger davon ausgingen, dass viele Fluggäste auf Mietwagen ausweichen dürften.

Über Jahrzehnte gewachsenes Stückwerk

Die Infrastruktur hinter dem US-Luftfahrtsystem ein über Jahrzehnte gewachsenes Stückwerk, das zum Teil als veraltet gilt. Anfang November hatte Verkehrsminister Duffy angekündigt, dass bis Ende 2028 alte Computersysteme ausgemustert werden sollen, die noch aus den 80er Jahren stammen und weiterhin längst veraltete Disketten verwenden. Sie werden demnach unter anderem für Wetterinformationen genutzt.

Erst diese Woche fing die FAA zudem an, ein neues System mit Künstlicher Intelligenz zum Management des Luftverkehrs einzuführen. Auf die Frage, ob das ein Auslöser der Probleme gewesen sein könnte, antwortete Mullin, man wolle vorerst nichts ausschließen. Die Entwicklerfirma hinter dem System betonte auf der Online-Plattform X, die neue Technik habe nichts damit zu tun.