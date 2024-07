Stau bei Elbtunnel nach Lkw-Brand - eine Röhre noch gesperrt

Der Elbtunnel war zunächst voll gesperrt, dann konnten zwei Streifen in Richtung Norden wieder freigegeben werden. Gegen Mittag meldete die Verkehrsleitzentrale elf Kilometer Stau in Richtung Süden. Am frühen Nachmittag dann die Nachricht: In beide Richtungen kann wieder gefahren werden. Drei Röhren wurden freigegeben, nur die vierte bleibt gesperrt.



Es wird laut Polizei aber noch dauern, bis der Verkehr wieder richtig fließt. Die Umleitungsstrecken waren den Angaben zufolge sehr voll - mit Auswirkungen bis in die City hinein.