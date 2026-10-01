Steigende Kosten erneut größte Angst der Deutschen

Berlin (dpa) - Die Sorge vor steigenden Lebenshaltungskosten ist laut einer repräsentativen Befragung auch in diesem Jahr die größte Angst der Menschen in Deutschland. Demnach haben fast sechs von zehn Menschen (59 Prozent) große Angst davor, dass die Kosten für Einkaufen, Miete und andere Ausgaben des alltäglichen Lebens nach oben gehen, wie die Langzeitstudie «Die Ängste der Deutschen» zeigt. Seit dem Start der jährlichen Befragung im Jahr 1992 belegt die Angst vor steigenden Lebenskosten schon zum 16. Mal den ersten Platz, bei insgesamt 35 Befragungen.

Auf Platz zwei der Rangliste steht die Sorge vor Steuererhöhungen und Leistungskürzungen, vor der gut jeder zweite (53 Prozent) eigenen Angaben nach große Angst hat. Den dritten Platz belegt die Angst vor der Überforderung des Staats durch Geflüchtete (52 Prozent).

Die Umfrage «Die Ängste der Deutschen» wird von der R+V-Versicherung in Auftrag gegeben. Für die diesjährige Befragung wurden zwischen Mai und Juli rund 2.400 Menschen im Alter ab 14 Jahren von Meinungsforschern befragt. Die Teilnehmer sollten vorgegebene Themen auf einer Skala von eins (gar keine Angst) bis sieben (sehr große Angst) bewerten. Daraus wird die Rangfolge ermittelt.