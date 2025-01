Stöbern statt Streamen: Videothek-Comeback bei der Gen Z?

Halle (dpa) - Junge Leute streamen nur noch, alte Leute sehen fern und hüten ihre DVD-Sammlung. Soweit das Klischee. Doch wie so oft gibt es auch einen Gegentrend. Beispiel: «Format Filmkunstverleih» in Halle (Saale). Dort sieht man erstaunlich viele junge Menschen - und das in einer Videothek!