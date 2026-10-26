Streit nach Hitlergruß: Ermittlungen zum Tod eines Deutschen

Schwyz (dpa) - Eine Schlägerei mit einem deutschen Toten nach einem Rockkonzert in der Nähe des Zürichsees beschäftigt derzeit die Schweizer Justiz. Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, war es bei einer Afterparty nach dem Auftritt der saarländischen Deutschrock-Band Krawallbrüder zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. «Mutmaßlich deshalb, weil mehrere der anwesenden Personen den Hitlergruß gezeigt haben», hieß es.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 18. Oktober im Eventlokal The Bandits in Tuggen. Der 27-jährige Deutsche starb danach an seinen tödlichen Verletzungen. Ein 42-jähriger Schweizer wurde als Verdächtiger festgenommen.

Zuletzt hatte die Zeitung «SonntagsBlick» berichtet, dass der Verdächtige langjähriges Mitglied des rechtsextremen Netzwerks Blood & Honour sei. Dazu machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. «Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe der involvierten Personen ist zurzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen», hieß es von der Justizbehörde. Auch die genaue Herkunft des 27-Jährigen wurde nicht mitgeteilt.

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Störer fielen während des Konzerts auf